"Конец цивилизации": ученые рассказали о наихудшем сценарии из-за изменения климата

Ученые предупредили об угрозе катастрофы / tourblogger.ru

При условии сохранения современных тенденций в ближайшие 30 лет вероятен сценарий изменения климата, который может привести к "краткосрочной или среднесрочной экзистенциальной угрозе для человеческой цивилизации".

По данным аналитического центра Breakthrough National Centre for Climate Restoration, при нынешней траектории, "планетарная и человеческая системы примерно в середине текущего века достигнут точки невозврата, за которой превращение Земли почти в непригодную для жизни приведет к распаду государств и международного порядка". Единственный способ избежать рисков такого сценария, по мнению авторов отчета, — это "провести чрезвычайную мобилизацию масштабов Второй мировой войны". Однако, на этот раз все усилия будут сконцентрированы на построение промышленной системы с нулевыми выбросами. Только после этого мир сможет стать на траекторию восстановления безопасного климата.

Читайте такжеИзменения климата: ученые рассказали об увеличении продолжительности летаКак отмечает Vice, нынешняя же траектория очень вероятно приведет к повышению средней температуры на планете минимум на 3 градуса по Цельсию. А это, в свою очередь, повлечет усиление последствий потепления. Ускорится крах ключевых экосистем "включительно с системами коралловых рифов, лесов Амазонки и системы Арктики". Последствия будут сокрушительными. Около миллиарда человек будут вынуждены попытаться переселиться с территорий, которые станут не пригодными для жизни. Два миллиарда столкнутся с нехваткой воды. Аграрный сектор в субтропических зонах потерпит крах. По всему миру будет наблюдаться нехватка продовольствия. Внутренняя сплоченность национальных государств, вероятно, развалится.

"Даже при условии повышения температуры на 2 градуса по Цельсию, более чем миллиард людей нужно переселить, по наихудшему сценарию. Масштабы уничтожения выходят за пределы нашей способности их смоделировать. Конец человеческой цивилизации очень вероятен", - говорится в отчете.

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"По наихудшему сценарию, в 2050 году мир будет охвачен социальным упадком и откровенным хаосом. Но существует короткое окно возможностей для объявления чрезвычайного положения и глобальной мобилизации ресурсов. Здесь логистический и планировочный опыт сектора обороны может сыграть особую роль", - добавили авторы отчета.

Напомним, ранее ученые выдвинули жуткий сценарий конца света.