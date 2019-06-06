Медик рассказала, чем опасна для организма поздняя утрата девственности

Секс. Иллюстративное фото / Limon.ee

Если человек до 25 лет не потерял невинность, то его организму угрожает сексуальная дезадаптация.

Такую информацию озвучила в комментарии порталу Здоровье 24 сексолог Ольга Власенко. По ее словам, психосексуальное развитие человека чаще всего заканчивается сразу после достижения четвертьвекового возраста.

Начиная с 12 лет идет формирование сексуальных предпочтений. Именно начиная с этого возраста люди активно фантазируют и думают о сексе (и частенько занимаются мастурбацией).

Читайте такжеВ Узбекистане заинтересовались девственностью школьницКогда заняться сексом с каким-нибудь партнером не выходит, людям приходится все глубже и глубже погружаться в пучину фантазий – чтобы хоть как-то возбудиться. Именно так и формируются девиантное (с отклонениями) сексуальное поведение.

Дезадаптация в сексе приводит к тому, что человек в любом случае остается неудовлетворен одним либо несколькими партнерами. Такое состояние полового дискомфорта увеличивается прямо пропорционально старению человека и времени отсутствия у него секса.

К слову, именно поэтому девиантное поведение гораздо чаще возникает у мужчин, поэтому им наиболее опасно тянуть с первым сексом.

Напомним, в Австралии девушка выставила на продажу девственность из-за ипотечного кредита родителей. До этого руководство Католической церкви разрешил "невестам Христовым" не беречь девственность.