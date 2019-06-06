Бункер, запас еды и тренировки: опубликованы главные правила по выживанию при Апокалипсисе

6 июня 2019, 04:53

Стали известны рекомендации по выживанию в постапокалиптическом мире.

Армагеддец
Опубликованы главные правила по выживанию при Апокалипсисе / 360tv

Для того, чтобы подготовится к возможному сценарию Апокалипсиса, необходимо предпринять целый ряд шагов.

Как отмечает Discovery Channel, в США появилась целая субкультура людей, которых называют "препперы" (от английского prepare – готовиться).

Они выработали список главных правил и советов по подготовке к возможному апокалипсису:

– В первую очередь нужно позаботиться о запасах еды и воды. Важно запасти именно те продукты, которые могут храниться долго и без холодильника, а держать их лучше в темноте, желательно в герметичной упаковке, избегая при этом перепадов температуры и влажности. Для этого лучше всего подойдут различные крупы, в первую очередь гречка, фасоль, чечевица, долго хранящиеся консервы, томатная паста в стеклянных банках и прочее.

Читайте такжеВ NASA назвали сроки глобального апокалипсиса– Вероятность выживания в постапокалиптическом мире значительно повысят подходящие одежда и обувь. Идеальным вариантом станет всесезонный комплект полевого обмундирования (ВКПО). Он включает в себя 23 предмета гардероба, в том числе три пары обуви, а их комбинирование позволяет использовать "капусту" (так назвали комплект из-за нескольких слоев одежды) в самых разных условиях — в жару, дождь, ветер, мороз (до минус 40˚С) и при интенсивных физических нагрузках. Если комплекта нет – то можно использовать просто прочную, удобную одежду с множеством карманов.

– Необходимо собрать "сурвкит" – набор для выживания. В заготовленный рюкзак стоит сложить предметы, которые точно пригодятся после апокалипсиса. В их список входят: веревка, несколько больших пакетов для мусора (можно использовать как мешки, дождевики или навесы), скотч, суперклей, проволока, иголки с нитками, бальзам для губ (ускоряет заживление мелких ран), жидкий дезинфектор, свечи, спички (лучше охотничьи), карманное зеркало, фляга и термос из нержавеющей стали, полотенце, носовые платки, карандаш и отрывной блокнот.

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– Стоит позаботиться также о средстве передвижения. Специалисты считают, что в случае если наступит настоящий конец света, топливо в мире закончится очень быстро и наиболее доступным и удобным средством передвижения станет велосипед. Впрочем, в первые годы личный автомобиль тоже пригодится, однако для него придется запасти топливо.

– Каждому настоящему выживальщику необходимо свое убежище. Можно укрепить и подготовить свой дом, но в случае, например, природных бедствий, его может попросту снести, к тому же есть вероятность, что он привлечет внимание мародеров, поэтому более надежным вариантом станет секретный бункер. Здесь все зависит от доступных финансов и фантазии. Можно ограничиться зарытой в землю емкостью для септика из ударопрочного пластика, из которой на поверхность проведены две трубы для обеспечения вентиляции. А можно при помощи соответствующих специалистов выстроить настоящий бункер, с вентиляцией, генераторами и герметичной дверью-люком.

– Бункера, всех запасов и транспорта можно лишиться, однако ваши знания останутся с вами, поэтому для подготовки к апокалипсису необходимо изучать книги, статьи и обучающие видео о том, как выжить в дикой природе. Можно также начать осваивать в свободное время какую-нибудь профессию или ремесло из числа тех, что будут цениться в постапокалиптическом мире – например, агронома или кузнеца.

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– Знания без реального опыта мало полезны, поэтому стоит тренироваться применять их на практике. Для этого можно начать ходить в многодневные походы или участвовать в специальных лагерях по экстремальному выживанию.

Напомним, ранее ученая предупредила о новом всемирном потопе и гибели человечества.

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конец света Апокалипсис Армагеддон
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