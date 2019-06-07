Диетолог объяснила, как правильно есть грибы

Грибы — достаточно тяжелая пища, отметила эксперт.
Диетолог Светлана Фус поделилась, что нет какой-то конкретной нормы употребления грибов, детям до трех-пяти лет их не стоит есть, а взрослые могут употреблять столько грибов, сколько не вызывают дискомфорт в пищеварительной системе.
Грибы можно есть с кашами, с мясом и с овощами, написала эксперт в Instagram.
По ее словам, при употреблении грибов главное — следить за своим самочувствием.
"…детям… не рекомендуется их есть до трех-пяти лет, потому что это достаточно тяжелая пища для пищеварения. Переедать такой пищей в детском возрасте опасно", — отметила диетолог.
Напомним, сушеные грибы являются источником клетчатки (вид сложных углеводов). Ранее Светлана Фус сообщила, что каждый день в рационе человека должно быть до 30 граммов клетчатки.