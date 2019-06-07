Психологи раскрыли секрет, как мужчинам легко добиваться секса у женщин

Секс. Иллюстративное фото / arnapress.kz

Группа психологов из Норвежского университета естественных и технических наук после долгих исследований установила, что незаинтересованность мужчин в сексуальных отношениях делает их куда более успешными в глазах женщин.

Соответствующий материал был опубликован в британском таблоиде The Sun. По словам психологов, мужчины, которые "выпрыгивают из штанов", чтобы произвести на женщин впечатление − с меньшей вероятностью добьются от них желаемого. В то время как мужчины, демонстрирующие свою незаинтересованность в сексе, лидируют в частоте любовных побед.

Ученые считают, что такое положение вещей сложилось постольку, поскольку у дам гораздо более высок процент удерживания внимания человека. Это, в свою очередь, дает "прекрасному полу" больше времени − чтобы оценить, действительно ли им нравятся конкретно этот мужчина.

Более того, женщины обычно четко и жестко устанавливают границы случайных встреч (на одну ночь), поэтому они с куда меньшей вероятностью изначально заинтересованы в сексе.

Напомним, ранее женщины рассказали о том, что их сильнее всего бесит в мужчинах. До этого ученые выяснили, что женщины куда лучше скрывают измену, чем мужчины.

