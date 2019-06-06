Доктор Комаровский предупредил, когда опаснее всего быть на солнце

В опасный промежуток времени из помещения лучше выходить в легкой одежде с длинным рукавом, отметил врач.
Врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский сообщил, что самые опасные часы для пребывания на солнце — с 10 до 16 часов.
В опасный промежуток времени желательно находиться в помещении, написал медик на своей странице в Instagram.
По его словам, если до 16:00 нужно выйти из помещения, то необходимо использовать солнцезащитный крем, надевать легкую одежду с длинным рукавом и держаться в тени.
Ранее исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что организм человека может получать витамин D не только благодаря воздействию солнечных лучей, но и из продуктов питания, в частности, из жирной рыбы, мяса и яиц.