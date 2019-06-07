От чего реально растет грудь: ученые объяснили, какая диета полезна груди и нужна ли капуста

От чего реально растет грудь / lekuvai.bg

Растет ли грудь от квашеной капусты – или любой другой – задались вопросом британские ученые, и провели ряд исследований.

Результат удручающий: капуста не содержит компонентов, влияющих на рост груди, пишет The Mirror.

Хотя этот овощ все же полезен – но для фигуры в целом: в капусте много количество полезных минералов и витаминов, которые улучшают обмен веществ. То есть она полезна при похудении.

От чего реально растет грудь

К слову, о похудении: грудь худеет вместе с телом – и полнеет тоже. На каждые 10 потерянных кило – каждая грудь теряет примерно по 200 г. На каждые 10 кило набранных – грудь прибавляет в весе порядка 400 г соответственно.

Поэтому опытные диетологи при похудении организма советуют "подкармливать" грудь: сочетать белок с витаминным ударом. Например, съедать 30 г куриного мяса часа за три до сна, запивая его соком одного апельсина или каким-нибудь свежим смузи.

Читайте такжеСколько, когда и что есть и пить: фитнес-тренер поделилась секретами идеальной диетыТакже нужно пить в день не менее двух литров полезной жидкости: воды, минералки, травяных чаев, разбавленных водой свежевыжатых соков и т.п.

При занятиях спортом нужно укреплять грудную клетку. На размер груди это не влияет – а вот на ее форму очень даже. В частности, речь идет об отжиманиях, разведении гантелей из положения лежа и т.п.

Ранее ученые выяснили, как связаны секс и размер женских грудей. Согласно полученным ими результатам, во время занятий сексом у женщин активно вырабатываются специфические гормоны, влияющие на размер бюста.