Натуральные компоненты и секретные разработки: доктор Комаровский объяснил, какие лекарства покупать нельзя

Доктор Комаровский объяснил, какие лекарства покупать нельзя / Днепр Час

Доктор Евгений Комаровский, который ранее назвал главную опасность лекарств без рецептов, на этот раз рассказал, как определить неэффективное лекарство, на которое не стоит тратить деньги.

Перед этим Комаровский назвал два лекарства, которые непременно должны быть в детской аптечке. Все остальные – только по мере необходимости, если ребенок страдает от какого-то заболевания.

Теперь же у себя в Instagram он назвал 7 признаков медпрепаратов, которые чаще всего свидетельствуют об обмане.

Личные свидетельства или так называемые "истории успеха" – зачастую ими просто подменяют научные данные. Быстрое действие: мгновенно не вылечивается практически не одно заболевание. Натуральные компоненты: вредность "химии" и полезность естественных компонентов – просто распространенный миф. Чудодейственные средства: избегайте лекарства, о которых говорят, что это "секретная разработка", "научный прорыв" или "оборонная технология". Любой настоящий прорыв в медицине всегда заранее и широко освещают в СМИ. Теории заговора: связано с предыдущим пунктом. Если производитель заявляет, что эти разработки скрывало правительство или фармацевтическая промышленность – это просто манипуляция. Панацей не бывает: широкий спектр заболеваний не лечится всего одним препаратом. Отсутствие побочных эффектов: эффективных медпрепаратов без побочных эффектов не бывает.

Ранее Комаровский развеял иллюзию массовой болезненности детей. Кандидат медицинских наук считает, что из-за соцсетей сложилось неправильное впечатление о здоровье детей.

Также Комаровский развеял миф об укреплении иммунитета детей — иммунитет не укрепляют лекарства, в частности, эхинацея. Доктор Комаровский сообщил, что эхинацея не навредит ребенку, но и не принесет пользы, покупка лекарства — пустая трата денег.

Перед этим Комаровский развенчал миф об антибиотиках для детей и сопутствующих лекарствах. По его словам, родителям нет никакой нужды давать ребенку вместе с антибиотиками дополнительные лекарства, которые якобы защитят иммунитет, кишечник, печень и т. д.