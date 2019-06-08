Топ-5 провалов, которые мужчины допускают в своей сексуальной жизни

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Регулярные отказы/ попытки "съезда с темы" секса со стороны партнерш, как правило, имеют под собой довольно веские причины.

К таким выводом после долгих опросов пришел психолог Андрей Зберовский, сообщает Обозреватель.

Причина №1. Мужчине наплевать на половую инициативу подруги.Сексом он готов заниматься только по своему желанию, а в случае, если об интиме просит жена - то отказывается.

Причина №2. Мужчина озабочен лишь своим удовлетворением.Когда партнеру по фигу, по большому счету, на оргазмы жены, и он, эякулировав, норовит сразу заснуть. Обратная сторона это проблемы - наборот, излишне "сношательный" муж, буквально "выбивающий" из жены стоны удовольствия.

Читайте такжеПсихологи рассказали, чего женщинам не стоит говорить мужчинам после сексаПричина №3. Мужчине на любит предварительные ласки. В общем-то, всегда хватало партнеров-лентяев, которые считают, что несколькоминутный интим в формате "сунь-вынь" - идеал секса.

Причина №4. Интимные ласки в формате - "чтоб мужикам было не стыдно рассказать". Тут все лежит на поверхности. Куча мужчин до сих пор не могут переступить через комплексы/ограничения - чтобы как следует удовлетворить партнершу.

№5. Секс-шантаж. Как ни странно, такому греху подвержены отнюдь не одни только женщины. Те мужчины, которым досталась раскованная и любящая секс партнерша, довольно часто всячески пытаются манипулировать интимом - либо чтобы наказать, либо чтобы выклянчить подарки.

Напомним, ранее психологи раскрыли секрет, как мужчинам легко добиваться секса у женщин. До этого ученые рассказали, как легко и просто решать возникшие из-за секса проблемы в семье