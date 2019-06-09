Сексолог объяснил, откуда берутся фантазии о групповом сексе

Откуда берутся фантазии о групповом сексе / World Professional News

Фантазии о групповом сексе закладываются еще в детстве. Как и остальные виды сексуальных отношений.

Причем этот этап проходит каждый ребенок, пояснила сексолог Дарья Непочатова в статье для Womo. У ребенка, который строит отношения с двумя родителями, подсознательно формируются фантазии о групповом сексе.

"В групповом сексе удовлетворяется наше желание слияния, гомосексуального желания и эдипова чувства соперничества. Выходя за рамки дозволенного, мы неосознанно включаем нарушение эдиповых запретов, бросаем вызов эдиповому сопернику, а потом наслаждаемся триумфом над ним", – уточнила Непочатова.

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