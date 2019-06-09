След Нибиру: на Марсе нашли доказательства приближения конца света

Нибиру может уничтожит Землю

Конспирологи нашли на Марсе гигантские "ворота", которые расположены в горах и могут быть культовым сооружением в честь Нибиру, которую также называют Планета Х и Планета 9. Они уверены, что "ворота" - доказательство приближения конца света.

Гипотеза появилась одновременно с тем, что астрономы обнаружили на красной планете "Демона Марса" — инфернальное изображение в скалах марсианских пород, пишет Vista News.

Уфологи уверены, население Планеты Х — аннунаки — поклоняются темному Демону Марса, что подтверждает догадки о том, что Нибиру не первую сотню лет живет в Солнечной системе, скрываясь от людей.

Следы присутствия жизни на Марсе стало все труднее скрывать, считают они.

Напомним, многочисленные уфологи ожидают конца света из-за планеты Нибиру. Они ссылаются на утверждения известного американского исследователя Дэвида Монтенье. По его расчетам, Апокалипсиса стоит ожидать не ранее 21 декабря 2019 года.

Ученый утверждает, что под влиянием ближайших планет к нашей планете, начнутся природные аномалии и разрушения. Из-за этого придут в упадок крупнейшие мегаполисы мира.