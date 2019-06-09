Названы ягоды, улучшающие сон

В вишнях и черешнях много гормона сна, отметила Ульяна Супрун / 1zoom.ru

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что вишни и черешни улучшают сон.

Вишни и черешни делают сон лучше, поскольку в них содержится много мелатонина (гормон сна), написала чиновница.

По словам и.о. главы Минздрава, эти ягоды стоит есть на ночь.

"Вишня и черешня предотвращают деформацию костной ткани у детей с ожирением, и эти косточковые советуют есть всем детям... вишни обладают противовоспалительным действием и могут уменьшать болевой синдром", — отметила Супрун.

Ранее в США ученые Университета Флориды провели исследование и выяснили, что употребление прессованного творога перед сном способствует укреплению здоровья. Исследователи пришли к выводу, что употребление творога по своему эффекту сопоставимо с приемом протеиновых коктейлей.