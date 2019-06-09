Врач объяснил, почему женщин "отворачивает" от секса

Женщин может "отвернуть" от секса неправильное поведение мужчин, сообщил врач / utro.ru

Врач-сексолог Алексей Вилков сообщил, что у женщин возникает отвращение к сексу из-за неправильного поведения мужчин или проблем и конфликтов.

Женщин "отворачивает" от секса, в частности, из-за эгоцентризма мужчин, отказа от достаточной прелюдии в постели, неприемлемых привычек, приводит слова эксперта Здоровье 24.

По словам Вилкова, у женщин постепенно снижается сексуальное желание — сначала они терпят и молчат, переступают через себя или проводят воспитательные беседы, устраивают скандалы, выдвигают ультиматумы, а в итоге — отказываются от близости.

Ранее тренер и психолог Лилия Ахремчик сообщила, что женщинам нужен секс. Эксперт утверждала, что тяга к сексу "инсталлирована" в женский организм, и удалить ее оттуда практически нереально.