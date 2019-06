И Нибиру не понадобится: ученые вычислили самые популярные сценарии конца света

Ученые вычислили самые популярные сценарии конца света / UFOSPACE.NET

Ученые назвали 4 самых популярных сценария конца света.

Об этом говорится в докладе, который опубликован на портале How Will The World End.

Самыми популярными вариантами апокалипсиса, по данным ученых, в итоге стали эпидемии, ядерная война, природные катаклизмы и падение астероида.

1 Эпидемии. Опаснейшей болезнью для человечества признан туберкулез. При нынешних темпах распространения болезнь может истребить все население Земли менее чем за 5 тысяч лет.

Среди иных смертельных заболеваний – малярия, вирус Эбола и менингит.

2. Ядерная угроза. Стрелки символических часов Судного дня в 2019 году переведены на две минуты до последнего часа человечества, напомнили ученые.

3. Климатический сценарий конца света. Если темпы потепления — 0,2 градуса за десять лет — не удастся замедлить, то глобальная температура через 2136 лет поднимется на 44 градуса. После этого поднявшийся уровень Мирового океана (за счет таяния ледников, в частности) затопит сушу.

4. Столкновение Земли с астероидом. Потенциально это грозит гибелью 1,2 миллиардам жителей планеты.

