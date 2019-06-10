Диетолог рассказала о пользе клубники

Клубника — мощное природное средство для профилактики онкологических заболеваний, сообщила диетолог / 1zoom.ru

Диетолог Светлана Фус сообщила, что клубника является мощным природным средством для профилактики сердечно-сосудистых, онкологических и кишечных заболеваний.

Клубника — источник многих витаминов, минералов, органических кислот и клетчатки, написала эксперт в Instagram.

Диетолог отметила, что в восьми средних ягодах клубники больше витамина С, чем в апельсине.

"…для того, чтобы сохранить максимум витаминов в клубнике и для зимнего периода, лучше ее заморозить…", — посоветовала Фус.

Ранее сообщалось, что клубнику не стоит есть людям, которые имеют проблемы с желудочно-кишечным трактом, и гипертоникам. Клубника некалорийная, в 100 граммах ягод содержится всего 33 ккал.