Новая игра во вселенной Мстителей Marvel's Avengers: дата выхода, трейлер и характеристики

Square Enix показала первый официальный трейлер игры Marvel's Avengers: Day-A, созданной по мотивам событий во вселенной Marvel.
Во время презентации Square Enix на E3 2019 японский издатель официально анонсировал игру Marvel's Avengers. Игра по вселенной Мстителей официально выйдет 15 мая 2020 г, и будет доступна сразу на консолях PS4, Xbox One, Stadia и ПК.
Во время презентации в рамках E3 2019 разработчики не только продемонстрировали трейлер и рассказали о бета-версии и официальной, но и намекнули на особенности механики игры и даже рассказали немного о сюжете.
Действия начнутся из Сан-Францистко в США. После несчастного случая, вызванного тем, что кто-то пытался похитить источник энергии для нового геликарриера, погиб Капитан Америка, а Мстители были распущены. Но пять лет спустя героям приходится объединиться перед новой угрозой, которая, собственно в Сан-Франциско и замечена.
В игре можно будет играть за любого из команды Мстителей - Халка в игре играет Трой Бейкер, и Железного Человека Нолан Норт. Образы актеров, которые сыграли героев в киновселенной для игры не использовались.
Игра выйдет 15 мая 2020 года сразу на PS4, Xbox One, ПК и Google Stadia. Владельцы консолей от Sony получат эксклюзивный контент и доступ к бета-тесту.
Marvel's Avengers смотреть онлайн оригинальный трейлер:
Игру готовит Crystal Dynamics в коллаборации с Eidos-Montréal, Nixxes Software, и Crystal Northwest.
Marvel's Avengers смотреть онлайн русский трейлер:
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