Новая игра во вселенной Мстителей Marvel's Avengers: дата выхода, трейлер и характеристики

Marvel's Avengers / Скриншот

Во время презентации Square Enix на E3 2019 японский издатель официально анонсировал игру Marvel's Avengers. Игра по вселенной Мстителей официально выйдет 15 мая 2020 г, и будет доступна сразу на консолях PS4, Xbox One, Stadia и ПК.

Во время презентации в рамках E3 2019 разработчики не только продемонстрировали трейлер и рассказали о бета-версии и официальной, но и намекнули на особенности механики игры и даже рассказали немного о сюжете.

Действия начнутся из Сан-Францистко в США. После несчастного случая, вызванного тем, что кто-то пытался похитить источник энергии для нового геликарриера, погиб Капитан Америка, а Мстители были распущены. Но пять лет спустя героям приходится объединиться перед новой угрозой, которая, собственно в Сан-Франциско и замечена.

В игре можно будет играть за любого из команды Мстителей - Халка в игре играет Трой Бейкер, и Железного Человека Нолан Норт. Образы актеров, которые сыграли героев в киновселенной для игры не использовались.

Игра выйдет 15 мая 2020 года сразу на PS4, Xbox One, ПК и Google Stadia. Владельцы консолей от Sony получат эксклюзивный контент и доступ к бета-тесту.

Marvel's Avengers смотреть онлайн оригинальный трейлер:

Игру готовит Crystal Dynamics в коллаборации с Eidos-Montréal, Nixxes Software, и Crystal Northwest.

Marvel's Avengers смотреть онлайн русский трейлер:

Ранее появилась информация о дате выхода, новом трейлере и системных требованиях игры Cyberpunk 2077 с Киану Ривзом.