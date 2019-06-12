Размером с футбольное поле: к Земле стремительно приближается опасный астероид, час Х уже в этом году

К Земле стремительно приближается опасный астероид / Фото: ESA

Астероид 2006 QV89 размером с футбольное поле стремительно приближается к Земле. Возможной датой столкновения называют 9 сентября 2019 года.

В списке околоземных объектов, которые вызывают наибольшую обеспокоенность, специалисты Европейского космического агентства поставили этот астероид на четвертое место, пишет International Business Times.

В то же время вероятность столкновения составляет один шанс из 7 тысяч. С наибольшей вероятностью 2006 QV89 просто пролетит мимо на расстоянии от Земли более 6,7 млн км.

Ранее ученые вычислили самые популярные сценарии конца света. Один из них – столкновение Земли с астероидом. Потенциально это грозит гибелью 1,2 миллиардам жителей планеты.