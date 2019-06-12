Эксперт рассказал, как порно и переживания из-за секса влияют на людей

Секс. Иллюстративное фото / Hyser

Переживания людей из-за того, что они якобы недотягивают в своей половой жизни до сексуальной нормы, активно насаждаемые порнографической продукцией.

Об этом сообщает портал Здоровье 24 со ссылкой на сексолога Алексея Вилкова. По его мнению, множество людей причитают и переживают из-за того, что не всегда "на высоте" и не могут совершать постельные подвиги регулярно.

"Распространение порнографической продукции формирует ложное впечатление. Мужчины и женщины стремятся походить на порноактеров, хотя каждому здравомыслящему человеку понятно, что невозможно часами заниматься сексом, как бы этого не хотелось. В реальности нет монтажа, мы не снимаем кино и смотрим друг на друга не через объектив телекамер. Нам невозможно проводить выбор кадров, разве что закрывать глаза и отдаваться фантазии", − заявил Вилков.

По словам специалиста, сексуальной нормой является все, что не вредит организму/психике обоих партнеров и дает им наслаждение.

Напомним, ранее ученые выяснили, сколько можно заниматься сексом без вреда для здоровья. До этого они рассказали, в каком возрасте сколько секса нужно людям.



