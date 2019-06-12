Ученые установили, сколько времени нужно потратить на идеальный секс

Секс. Иллюстративное фото / cupidonduty.com

В Дании группа ученых выяснила идеальную продолжительность каждого конкретного секса.

Итоги их исследования были опубликованы в британском таблоиде The Sun. По данным журналистов, ученые опросили около трех сотен женщин, которых попросили прикинуть – какова идеальная для них продолжительность секса.

Проработав и подытожив все ответы, исследователи высчитали среднюю цифру − 24 минуты и 12 секунд.

К слову, ученые также сообщили о том, что задавали женщинам и другие вопросы. В первую очередь, по поводу того, какого размера пенис партнера им удовлетворит окончательно и бесповоротно. Большинство из респонденток заявили о том, что для них длина не имеет значения, а гораздо важнее – насколько партнер искушен в постели.

Напомним, ранее психолог пояснила, почему женщины любят секс. До этого медик рассказала, как правильно заниматься оральным сексом.