Ученые назвали четыре повседневные привычки, которые ведут к раку

Горячая еда и напитки увеличивают вероятность заболеть раком пищевода / ВВС

Американские онкологи назвали четыре повседневные привычки, которые взаимосвязаны с возникновением рака.

Среди опасных ритуалов – чрезмерное употребление кофе, мяса и активность в ночное время, передает MedikForum.

Горячая еда и напитки. Любителям пищи и напитков погорячее стоит пересмотреть свои привычки – ведь если температура блюда превышает 60 градусов, то резко увеличивается вероятность заболеть раком пищевода и слизистой оболочки полости рта.

Утренний кофе. Эксперты не советуют увлекаться кофе – так, во время прожарки кофейных зерен образуются канцерогены, которые способны накапливаться в организме. А вот употребление двух и более чашек кофе в день на 41% повышает риск развития рака легких даже у некурящих людей.

Мясо каждый день. Привычка есть каждый день красное мясо и в особенности продукты его переработки (колбаса, сосиски, бекон) увеличивают риск преждевременной смерти на 43% - в том числе от возникающих онкологических болезней. Наиболее вредным веществом в переработанных мясных продуктах считается нитрат натрия – с ним ученые связывают в четыре рака более высокий риск возникновения рака желудочно-кишечного тракта.

Активность по ночам. Недосыпы и привычка бодрствовать до очень позднего времени способствуют недостаточной выработке гормона мелатонина, который отвечает за естественные суточные ритмы человека. Именно с его нехваткой многие исследователи связывают развитие опухолевых процессов в организме. В частности, по мнению онкологов, нехватка гормона мелатонина повышает риск заболевания раком груди.

Ранее доктор Комаровский назвал "топовую" причину рака.