Диетолог назвала три правила здорового перекуса на работе

13 июня 2019, 05:34

Питьевой режим – одно из главных требований.

Диетолог назвала 3 правила здорового перекуса на работе
Диетолог назвала 3 правила здорового перекуса на работе / 1zoom.ru

Перекусывать нужно сразу, как только человек почувствовал голод. Иначе мозг пошлет организму импульс замедлить обменные процессы.

Чтобы этого избежать, достаточно совсем немного пищи. Но перекусывать нужно правильно, подчеркнула диетолог Елена Кален.

Она выделила три самых важных правила здорового перекуса на работе, в универе и т.д.

По ее рекомендациям, нужно

  • каждый час пить по 1-2 глотка: нарушение питьевого режима ведет к замедлению обменных процессов и перееданию;
  • не игнорировать голод и не забивать его вредной едой: есть нужно сразу, как только захотелось – но это должны быть несколько кусочков фрукта или овоща, пара глотков йогурта, горсть орешков и т.п.;
  • пивать не более 2 чашек кофе в день: этот напиток мешает усвоению кальция, железа и иных витаминов из пищи. А добавление сахара, сливок или молока приводит к ожирению – лучше пить чай, но с кусочком горького шоколада.

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Ранее диетолог назвала варианты здоровых перекусов. Перекусывать можно фруктами и овощами и некоторыми видами сыра, сообщила эксперт.

А диетолог Людмила Бабич посоветовала, что на работе до обеда не стоит морить себя голодом, а лучше перекусить салатом из овощей или фруктами. Эксперт говорила, что для перекуса также подойдут крекеры или овсяное печенье.

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