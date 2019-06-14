Медик рассказала, как легко и правильно "раскрутить" партнера на секс

Секс. Иллюстративное фото / Limon.ee

Лучшее решение для инициации секса с партнером - потихоньку и исподволь выяснить, что его/ее больше всего привлекает в любовной игре.

Такое мнение медика-сексопатолога из Британской Колумбии (Канада) Петры Зеброфф цитируют специализированные издания.

По ее словам, очень немногие люди любят и воспринимают ясные, четкие и вербальные словесные приглашения к интиму − в виде своеобразных прелюдий. Другие же, которых гораздо больше, не воспринимают слова "с перчиком", предпочитая взамен игры с нежными прикосновениями, "обнимашками" или "целовашками".

Как заявляет Зеброфф, для того, чтобы умело инициировать секс с партнером, следует просто регулярно опрашивать − что возбуждает его или ее, и приглашение к сексу будет не только принято, а с большим удовольствием.

Напомним, ранее психологи рассказали, как пережить секс партнера на стороне. До этого секс-терапевт рассказала, сколько людям стоит иметь сексуальных партнеров.

