Диетолог сказала, сколько фруктов можно есть в день

В день нельзя есть более 300 граммов фруктов, сообщила диетолог / izvestia.ru

Диетолог Светлана Фус сообщила, что в день можно есть не более 300 граммов фруктов, поскольку они содержат много глюкозы.

Избыток глюкозы в организме человека приводит к образованию лишнего жира, написала эксперт в Instagram.

По словам Фус, нужно есть разные фрукты и контролировать их количество в рационе.

"…избыток глюкозы в нашем организме всегда приводит к образованию лишнего жира. Поэтому кушайте их (фруктов — Ред.) не более 300 г в день", — посоветовала диетолог.

Ранее абсолютная чемпионка мира по фитнесу, победительница турнира Arnold Classic Оксана Оробец говорила, что из рациона стоит исключить сахар, а вместо него употреблять фрукты.