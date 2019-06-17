Ученые рассказали, как влияет спорт на способность заниматься сексом

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Мужчины, которые тратят много времени на спорт, способны заниматься сексом вдвое выносливей, чем те, которые живут по принципу - "ЗОЖ - это вообще трындеж".

Соответствующую информацию со ссылкой на исследования турецких врачей опубликовали в британском издании The Sun.

Эксперимент проводился медиками из Анкарской учебно-исследовательской больницы с участием 250 мужчин (в возрасте категории от 18 до 45 лет). Всех добровольцев разделили на две группы в зависимости от их спортивной подготовки. Затем они в процессе занятий сексом с помощью секундомера фиксировали время от того момента, как проникали в вагину партнерши до семяизвержения.

Читайте такжеВ США учительница на полтора десятилетия лишилась секса из-за редкой болезниРезультаты эксперимента продемонстрировали, что мужчины, тратящие на спорта от 40 минут в сутки (бег трусцой, велоезда, поднятие тяжестей, быстрая ходьба) занимаются сексом в среднем пять с половиной минут. У мужчин, которые занимались спортом менее получаса в день, показатель составил три минуты.

Напомним, ранее ученые установили, какие болезни можно вылечить постоянным сексом. До этого они рассказали,какие виды спорта невероятно улучшают секс