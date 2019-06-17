Врачи рассказали, как можно поправить здоровье постоянным сексом

Секс и смартфоны / Лайф

Постоянные занятия сексом помогают выйти из депрессии, защищают от простуд, проводят профилактику инфарктов, избавляет от мигреней и заменяет спорт.

Соответствующее сообщение со ссылкой на исследования западных медиков опубликовал портал 1plus1.

Согласно обнародованным данным, во время интима происходит выброс в кровь окситоцина (гормона радости), при этом снижается уровень гормонов, вызывающих стрессов.Кроме того, заниматься сексом стоит не менее двух раз в неделю.

Это, в свою очередь, способствует повышению уровня антител в крови под названием иммуноглобулин А. Они и цементируют иммунную систему.Также половые акты снижают уровень холестерина в крови и стимулирует кровообращение в сердечно-сосудистой системой.

Напомним, ранее ученые рассказали, с какими болезнями можно справиться регулярным сексом. До этого медики поведали, чем полезен для организма утренний секс.