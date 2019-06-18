Врачи рассказали, какие мифы о сексе вреднее всего для людей

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Уже сколько времени "перестали стрелять пушки на фронтах сексуальной революции" и в инфопространстве есть гигантское количество сведений об интиме, половые сношения людей по- прежнему окружены гигантским количеством мифов и заблуждений.

В США сексологи специально сделали топ-3 самых неадекватных мифов по поводу секса, не имеющих ничего общего с действительностью.

Миф № 1. Только тогда женщина может забеременеть, когда мужчина довел ее до вагинального оргазма.Такое заблуждение своими корнями тянется еще с Древнего Рима. Его жители полагали, что оплодотворение никак не состоится без оргазмических сокращений влагалища. На самом же деле, беременность и оргазм не влияют друг на друга вообще никак.

Читайте такжеВ Сети опубликовали топ-5 мифов насчет мужчин и их сексаМиф №2. Все партнеры, с которыми женщина занималась сексом, непременно повлияют на ее будущих детей.

Это заблуждение даже имеет красивое и малопонятное для всех, кто не знает греческого, название "телегония", но вот с реальностью пересечений оно не имеет.

Миф №3. Клиторальный оргазм – признак юного женского организма. Это заблуждение запустил в общественное сознание (странно, что не дотянулся до подсознания) основоположник психоанализа Зигмунд Фрейд. Он был убежден, что сразу после того, как женщина стает половозрелой, ее чувствительность "смещается" от клитора к влагалищу. Однако это миф и достаточно вредный – до сих пор большинство дам утверждают, что не испытывают оргазма без стимуляции клитора.

Напомним, ранее медики развеяли самые популярные мифы о сексе в презервативе. До этого в сети появился топ-3 мешающих сексу мифов о влагалище