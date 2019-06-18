Какие правила нужно соблюдать ради хорошего секса в семье: советы психотерапевта

18 июня 2019, 02:58

В общем и целом, погода в доме - крайне важна, но и про погоду в кровати забывать не стоит.

Секс
Секс. Иллюстративное фото / МК

В тысячах и тысячах пар люди со временем забывают/пренебрегают сексуальной стороной отношений, оставляя только родительскую/финансовую.

Об этом рассказала психотерапевт Маргарита Румянцева в комментарии порталу Здоровье 24.

Правило №1. Первоочередность оргазма женщины. Дамы получают разрядку во время контакта во время секса с мужем. Регулярность половых контактов, сопровождающихся оргазмом, в норме составляет более 70%. Иначе у партнерши не будет мотивации отдаваться партнеру по принципу: "Эх, раз, да еще раз, да еще много-много-много раз.

При этом мужчина должен ориентироваться на особенности женской физиологи, проводить прелюдию, задерживать свое семяизвержение.  

Читайте такжеЭксперт раскрыл три правила хорошего сексаПравило №2. Сценарий секса должен быть разнообразным. Любовники должны детально обсуждать свои желания. Иногда, только оказавшись на приеме о сексолога, паре удается наладить общение и узнать о предпочтениях и желания друг друга.

Здесь лучше всего экспериментировать  - позвонить партнеру с предложением сегодня после 22.00 "расслабиться". Подберите откровенную одежду, духи, постельное белье, музыку, аксессуары (к примеру, купите новую смазку) и т.д.

Напомним, ранее эксперт объяснила, как преподносить негатив после секса. До этого медики рассказали о правилах незащищенного секса

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