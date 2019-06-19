Интимное баловство: как легко вести пошлые и непристойные разговоры в кровати

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Если партнер/супруг предлагает возлюбленной говорить малопристойные, скабрезные и нецензурные слова во время секса, та чаще всего возмущается в стиле "Я не такая".

Такая реакция вполне нормальная. Однако, утверждают эксперты портала Cosmo, до дрожи бояться таких игр не стоит и подпускать непристойности в голос можно и нужно.

Вариант №1. Подобрать слова-крючки. К примеру, у мужчины есть специальные словечки для обозначения интимных органов (агрегат, младший друг) или секса (пати в кровати, гребля) как такового, и упоминание таких слов его заводит.

Читайте такжеМедик объяснил, как и почему людей тянет заниматься сексомВариант №2. Рассказывать детально о возбуждении. Простые, лаконичные фразы, как правило, очень заводят − "Я так хочу тебя", "Я изнываю", "Оргазм близко", "Войди в меня", "Котик, поиграй с киской" etc.

Вариант №3. Никакой агрессии и давления. Скабрезные разговоры не должны приводить к ссорам. Если партнер хочет, а партнерша − нет, то, следовательно, нужно искать какие-то иные варианты для интима.

Вариант №4. "Биться" и определиться, что реально заводит партнеров. Никто из них не должен примерять на себя в постели роли порнозвезд - особенно если нету специальной подготовки. Тон бесед-прелюдий может быть шутливым, холодным, нарочите сексапильным — каким угодно, "только бы прикалывало".

Вариант №5. "Краткость - сестра таланта". Тут выражение А.П. Чехова как нельзя кстати. Порой достаточно всего одного-двух слов − для того, чтобы "зажечь огонь похоти партнера". Что-то вроде: "да", "быстрее", "сильнее", "еще", "давай-наяривай".

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