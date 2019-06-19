Сексолог рассказала, что делать паре с интимными проблемами

Секс. Иллюстративное фото / Утро

Проблемы в сексе и непонимание среди партнеров – один из самых популярных факторов нарушения интимной гармонии в паре.

Об этом сообщает портал Здоровье 24 со ссылкой на сексолога Елену Малахову. По ее словам, есть несколько причин того, что сексуальный сценарий нарушается.

Причина №1. Партнеры не желают идти друг к другу навстречу в половом вопросе (каждый продавливает свою точку зрения). Решение − в паре не должно быть конкуренции. Соревноваться можно на работе или в дружеском кругу, но в сексуальном плане всегда должны царить мир и наполненность.

Читайте такжеУченые опровергли главный миф насчет поведения женщин во время сексаПричина №2. Партнеры остерегаются обсуждать секс и вообще стесняются интимных бесед.

Решение – как пел один поп-исполнитель: "Не надо стесняться". А нужно учиться говорить о своих потребностях прямо, в том числе о сексуальных.

Причина №3. Партнеры не могут достичь консенсуса, а как водится – и оргазмов. Одного заводит одно, а другая "протекает" от другого, и, к сожалению, это никак не совпадает и не пересекается.

Решение – вот эту, к несчастью, проблему практически нереально решить "самолечением" в домашних условиях. Без консультации медика-сексолога не обойтись.

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