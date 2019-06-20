"Cупервспышка" на Солнце: ученый рассказал о последствиях для Земли

Из-за "супервспышка" на Солнце на Земле возможны сбои в работе телекоммуникационных систем, предупредил ученый / NASA

Ведущий научный сотрудник астрономической обсерватории Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Всеволод Лозицкий сообщил, что из-за максимально мощной вспышки на Солнце на Земле возможны сбои в работе радиоаппаратуры и телекоммуникационных систем.

Максимальная вспышка на Солнце не несет угрозу экосистеме нашей планеты и человеку, и в ближайшие 20-30 лет не стоит ожидать никаких "супервспышек", рассказал эксперт Обозревателю.

По словам собеседника, известны порядка 20 научно подтвержденных солнечных циклов.

"По 11-летнему циклу Солнце находится в минимуме активности и еще год-два будет находиться в таком состоянии. Согласно вековому циклу, до 2040-2050 года солнечная активность будет понижаться", — сообщил ученый.

Читайте такжеУ Земли возникнут кольца: повсеместно настанут белые ночиТакже он рассказал о последствиях мощных вспышек на Солнце, которые уже наблюдались.

"...Серия мощных вспышек наблюдалась в 1989 и в 2003 годах, и все они сопровождались повреждение аппаратуры. В 2003 году вышли из строя приблизительно 30 околоземных спутников. Была даже остановка АЭС", — рассказал Лозицкий.

Ранее ученые предупреждали, что жизнь на Земле может исчезнуть, если планета отдаст всю воду в космическое пространство. Исследователи полагают, что такой сценарий вероятен через 1 млрд лет.