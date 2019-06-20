"Внутри человека начинают расти грибы": врач объяснила малоизвестный факт о сахаре

Врач объяснила малоизвестный факт о сахаре / comments.ua

Вред сахара для мужчин и женщин в жаркий летний период заключается в развитии в их организме большого количества дрожжеподобных грибов.

"Сладкая вода, вата, мороженое и т.д. Огромное количество сахара, которое мы начинаем потреблять, приводит к тому, что в нашем организме развивается большое количество дрожжей. Дрожжеподобных грибов рода Candida", – цитирует Обозреватель миколога и бактериолога Оксану Вольскую.

В результате в людей начинаются:

вздутие живота,

слабость,

запоры,

диарея,

вялость,

отрыжки и более серьезные проблемы со здоровьем.

Особо врач порекомендовала свести на нет употребление сахара женщинам с молочницей (кандидозом).

"Чем меньше сахара вы будете есть летом – тем здоровее будет ваш кишечник. А более 70% иммунной системы завязано именно на кишечнике. Поэтому это – здоровье всего организма", – резюмировала научный специалист.

Ранее в Минздраве посоветовали, как отучить себя от сладкого. Сахар, мед и сироп можно заменить фруктами, отметила Супрун.

Напомним, эксперт назвала два простых шага для похудения к лету. Без вреда для здоровья за 30 дней можно сбросить до 5 кг, отметила эксперт.