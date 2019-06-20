Эксперт рассказали, как преуспевают в сексе "жаворонки" и "совы"

Секс и сон. Иллюстративное фото / Delfi

Согласно последний опросам психологов и сексологов, люди-"жаворонки" по сравнению с людьми-"совами", гораздо более страстны и активны в сексуальной жизни.

Об этом заявил эксперт Александр Калинкин − глава Центра медицины сна МГУ. По его словам, люди с хронотипом "жаворонка" спят за день в среднем семь часов. Поэтому уровень качества их жизни по сравнению с "совами", спящими в районе шести часов, в значительной степени выше.

Калинкин также утверждает, что не только уменьшенное количество сна плохо отражается на трудоспособности и активности людей. Его увеличение также отрицательно влияет на самочувствие и качество жизни. "Жаворонки" же благодаря нормальному здоровому отдыху работают с гораздо большей отдачей, а частота занятий сексом в неделю у них гораздо выше. "Совы" же занимаются сексом около двух раз в неделю, в то время как люди, спящие в меру, – три раза.

Напомним, ранее ученые выяснили, как взаимосвязаны секс и сон. До этого ученые установили, кто из "сов" или "жаворонков" склонен к случайному сексу.