Ученые шокировали новым исследованием: человек за свою жизнь поглощает килограммы пластика

Микрочастички пластика постоянно попадают в организм человека / euronews.com

За 7 дней человек может съедать до 5 грамм пластмассы, что эквивалентно одной банковской карте.

Об этом заявили австралийские ученые, основываясь на исследованиях, проведенных для определения количества пластика, который попадает в человеческий организм. Выводы опубликованы в журнале ACS Environmental Science & Technology.

За 7 дней человек может съедать до 5 грамм пластмассы, что эквивалентно одной банковской карте.

Об этом заявили австралийские ученые, основываясь на исследованиях, проведенных для определения количества пластика, который попадает в человеческий организм. Выводы опубликованы в журнале ACS Environmental Science & Technology.

В организм вместе с пищей проникает микропластик – это мельчайшие частицы пластмассы. Он присутствует в одежде, посуде, а особенно в пластиковых бутылках и стаканчиках.

В течении недели человек сьедает около 5 грамм микрочастиц, и если человек такое количество пластика потребляет еженедельно в течение всей жизни (в среднем 60 лет), то за все это время он может съесть более 15 кг пластика.

Больше всего следует опасаться морепродуктов, алкоголя, соли, сахара и воды. Также специалисты отметили, что люди, которые пьют воду из-под крана, получают на 90000 частиц микропластика в год меньше, чем те, кто предпочитают употреблять бутилированную воду.

В данный момент исследователи пытаются выяснить, как химические компоненты пластика могут влиять на здоровье.

Ранее в Германии предложили отказаться от туалетной бумаги.