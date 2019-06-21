Диетолог назвала главное правило похудения для женщин

21 июня 2019, 04:16

В диетологии максимально реалистичной целью считается снижение веса на 10%, отметила эксперт.

Как худеть правильно — Оптимальный темп похудения для женщин — 2-4 кг в месяц, сообщила диетолог
Оптимальный темп похудения для женщин — 2-4 кг в месяц, сообщила диетолог / Единственная

Диетолог Наталья Кошкина сообщила, что для женщин оптимальный темп снижения веса — 2-4 кг в месяц.

Если женщина потеряла больше 4 кг в месяц, значит — вес снизился за счет избавления от жидкости и расщепления активной клеточной массы, написала эксперт в Instagram.

По словам Кошкиной, для улучшения здоровья не обязательно достичь идеального веса, иногда можно избавиться только от нескольких килограммов.

"…в диетологии максимально реалистичной и эффективной целью считается снижение веса на 10%. Т.е. если вы весите 70 кг, то 7 кг, если 80 кг — 8 кг и т.д.", — отметила она.Читайте такжеПравильное питание для здоровья и похудения: меню на неделюРанее диетолог Светлана Скосар говорила, что при похудении самой большой проблемой является еда — занятия спортом не помогут активно сбросить вес, пока человек потребляет огромное количество пищи.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
похудение диетолог Наталья Кошкина
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