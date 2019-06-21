День летнего солнцестояния 2019: как привлечь удачу каждому знаку Зодиака

21 июня 2019, 11:35

В станину на летнее солнцестояние – 21 июня – отмечали Ивана Купала. В эзотерическом, кармическом плане это особый день.

Летнее солнцестояние - как привлечь удачу каждому знаку Зодиака
Летнее солнцестояние: как привлечь удачу каждому знаку Зодиака / 1zoom.ru

Летнее солнцестояние 2019 выпадает на 21 июня.

Некоторые зовут праздник – летнее равноденствие. Но это неверно. Равноденствие бывает весенним и осенним – в марте и сентябре – когда день и ночь равны по продолжительности. А зимой и летом происходят солнцестояния. Второе название праздника – летний солнцеворот.

В эзотерическом, кармическом плане это особый день. Ведь в прежние времена именно в этот день чествовали Ивана Купала (подробнее об этом читайте в нашем материале Ивана Купала в июне 2019: откуда взялось два праздника в году).

Летнее солнцестояние 2019: когда

День, когда Солнце достигает своего верхнего пика – летнее солнцестояние – в 2019 году произойдет 21 июня в 18:54 по киевскому времени.

После этого светило уже начнет спускаться ниже над горизонтом, то есть световой день потихоньку начнет становиться короче. При этом начинается астрологическое лето.

Летнее солнцестояние 2019: влияние на знаки Зодиака

Солнце переходит из знака зодиака Близнецы в знак Рака, который связан с родом и семьей. В этот период усиливается интуиция и вспыхивают эмоции.

Всем без исключения знакам Зодиака астрологи советуют провести этот день с семьей. Можно съездить на природу, чтобы запастись новыми силами от матери-Земли. Полезны купания в проточной воде (чаще всего в реке) и медиативное наблюдение за живым огнем (можно развести на природе костер). То есть, по возможности, этот день стоит посвятить отдыху – и формированию планов.

Нынешний день летнего солнцеворота идеально подходит для изменения своей жизни в лучшую сторону.

Начать, к примеру, можно с отказа от какой-нибудь вредной привычки или перехода на полезные продукты и чистую воду. Всё это усилит внутреннюю энергию на долгие годы.

Летнее солнцестояние 2019: что делать каждому знаку Зодиака

Гороскоп на 21 июня – Овен. Секрет успеха этого дня – самому принимать решения. Не стоит доверять другим людям решать что-то за вас. Тем более что с общением в этот день могут возникнуть проблемы: недопонимания и неверные выводы – спутники этого дня.

Читайте такжеГороскоп на июнь: Стрелец будет на коне, а Тельца ждет критический периодГороскоп на 21 июня – Телец. Лучше сосредоточиться на делах семейных, так как рабочие вопросы сегодня будут решаться с очень большим скрипом.

Гороскоп на 21 июня – Близнецы. А вот Близнецам наоборот лучше сосредоточиться на делах рабочих – день благоприятен для решения денежных вопросов. Их ждет хорошая материальная выгода – вероятнее во второй половине дня.

Гороскоп на 21 июня – Рак. Секрет успеха – не отказывать в помощи, особенно на работе. Смело делитесь идеями. Но не перегружайте себя: лучше сделать один маленький проект, но хорошо – чем несколько, но кое-как.

Гороскоп на 21 июня – Лев. Быстрой награды ждать не приходится. Работы много – результатов мало. Надо просто спокойно делать свои дела: награда еще найдет героя.

Гороскоп на 21 июня – Дева. Представителей знака ждет настоящий бег с препятствиями. Не делитесь ни с кем планами – даже с самыми близкими – и будьте готовы отстоять свою точку зрения.

Гороскоп на 21 июня – Весы. Весам, наоборот, пригодится поддержка – друзей, родных и просто покровителей. Не бойтесь пользоваться связями. Только перед этим окончательно определитесь с направлением: на двух стульях усидеть не получится.

Гороскоп на 21 июня – Скорпион. На семейном фронте возможны грозы – так что лучше сосредоточиться на решении рабочих вопросов, а выяснение домашних отношений отложить (а там, глядишь, проблема вообще потеряет актуальность).

Гороскоп на 21 июня – Стрелец. Деловые переговоры будут успешны – так что ловите момент. Лучше сегодня закрыть все вербальные гештальты. В плане здоровья стоит устроить разгрузочный день.

Читайте такжеГороскоп на июнь: каким знакам Зодиака готовиться к проблемам, а каким – собираться за границуГороскоп на 21 июня – Козерог. В этот день не стоит игнорировать совет, полученный от близкого человека. На работе будьте в внимательны к мелочам, старайтесь не отвлекаться.

Гороскоп на 21 июня – Водолей. День благоприятен для путешествий и всякого рода поездок. А вот в общении стоит быть осторожнее: чужим советам сегодня доверять не стоит.

Гороскоп на 21 июня – Рыбы. Все важные дела лучше запланировать и постараться успеть решить в первой половине дня: она более благоприятна. Также на первый план могут выйти дела сердечные: осторожнее, хорошо все взвесьте, прежде чем на что-то соглашаться.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
гороскоп летнее солнцестояние
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

12:33
Жестокое убийство: установлена причина смерти Даши Лукьяненко
12:29
Frankenstein: Британцы Editors представили клип, снятый в Киеве Видео
12:25
Список "За життя" минимум на треть сформирован из людей Порошенко – политолог
11:59
Петр Чех получил должность в Челси
11:54
Суд разрешил Саакашвили участвовать в выборах в Раду Видео
11:42
"Майдан" в Грузии: причины протестов и возможный удар по отношениям с Россией Фото Видео
11:40
София Ротару собралась на гастроли в Россию
11:35
День летнего солнцестояния 2019: как привлечь удачу каждому знаку Зодиака
11:34
Животные в офисе: в Украине поддержали акцию Возьми собаку на работу Видео
11:30
Фаршированные кабачки: вкусные и простые рецепты Фото Видео
11:05
Итальянская биатлонистка побаловала фанатов жаркими фото
10:53
Месяц у власти: Зеленский строит мир, забыл про аудит и молчит о тарифах мнение
10:40
Российские депутаты дискредитируют православие - депутат НФ
10:36
Академгородок и центр Киева сковали жуткие пробки: люди добираются на работу пешком Видео
10:27
Макс Корж в Киеве: на концерте случилась массовая драка Видео
10:01
Британский спортсмен написал твит о смерти и умер
10:00
В семье Алибасова случилась трагедия
09:58
В Киеве состоялся всеукраинский съезд патриотического движения "Гідність нації" новости компании
09:45
Почему ошибки Зеленского неизбежны мнение
09:40
Европейские игры: расписание соревнований, цена билетов, где смотреть Видео
09:39
Курс валют на 21 июня: доллар и евро подорожали
09:34
Седокова без трусов переборщила с провокационным сэлфи
09:00
Главные новости 21 июня: основная версия гибели Тымчука и шокирующие детали убийства Даши Лукьяненко Видео
08:50
Насиловал 2-летнего ребенка и распространял детское порно: в Запорожье задержали педофила
08:27
Испортил себе некролог: какие последствия для ПЦУ будет иметь демарш Филарета мнение
08:20
"Серьезные дожди, град и чрезвычайная пожарная опасность": ряду областей Украины светит экстремальная погода Видео
08:06
Кубок Америки. Уругвай сенсационно оступился на Японии Видео
07:55
"Занимаюсь Порошенко": Портнов отреагировал на увольнение из университета Шевченко Видео
07:36
"Когда помогал Дашку искать – улыбался": появились шокирующие подробности убийства 11-летней девочки Видео
07:24
Гибель Тымчука: в прокуратуре назвали основную версию Видео
07:16
Чем Тимошенко удивит на выборах в Раду и станет ли союзником Зеленского
07:04
День молодежи 2019: куда пойти в Киеве и как весело провести этот день
06:56
Как Вакарчук умножает Порошенко на ноль мнение
06:01
Прикольные поздравления с Днем госслужащего 2019 на украинском и русском языках Фото
05:31
Смертоносный астероид спровоцирует на Земле кислотные дожди
04:58
Зеленский vs Путин: астролог рассказал, кто кому будет поддаваться
04:16
Диетолог назвала главное правило похудения для женщин Видео
03:47
Доктор Комаровский объяснил, можно ли детям есть немытые ягоды
02:08
Настя Каменских в коже выставила грудь напоказ
02:02
Снова пластическая операция: Ани Лорак напугала внешностью
01:37
Ученые выявили артериальное давление, наиболее опасное для жизни
01:13
В Чернобыле – туристический бум: как сейчас выглядит зона отчуждения Видео
00:03
"Это было незаконно": эксперт пояснил важность отмены Зеленским школьной формы
20 июня, четверг
23:38
После протестов студентов Портнова уволили из КНУ им Шевченко
23:16
Резиновые пули и слезоточивый газ: в Грузии полиция начала разгон демонстрантов Фото Видео
22:57
Покупка ZIKа Медведчуком: в АП попытались помочь уволившимся журналистам
22:36
"Хищения в особо крупных размерах": в СБУ назвали причину обысков в Минздраве
22:11
"Мешали бизнесу": у Зеленского признались, зачем он отменил более 160 указов своих предшественников
21:59
В Грузии активисты из-за депутата Госдумы штурмом взяли парламент Фото Видео
21:54
Зеленский пообещал бизнесу налоговую амнистию
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять