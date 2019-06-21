Смертоносный астероид спровоцирует на Земле кислотные дожди

Астероид принесет кислотные дожди на Землю / vladtime.ru

9 сентября 2019 года рядом с Землей пролетит астероид размером с футбольное поле. Он не столкнется с планетой, но сможет спровоцировать уничтожающие кислотные дожди по всему миру.

Причина смертоносности небесного объекта кроется в его "хвосте" - он состоит из опасных кислот. Магнитное поле Земли возьмет эти кислоты на себя, когда астероид пролетит рядом. Сбросив смертельный груз, астероид-гигант полетит дальше, но вызовет на Земле кислотные дожди.

А вот на Земле образуется среда в несколько раз хуже Чернобыля: людям придется прятаться под землей, пока кислота сжигает бетонные, кирпичные, металлические и прочие сооружения.

Кроме того, будет сгорать кислород в атмосфере. Спустя несколько недель земная кора тоже будет уничтожена, и человеку, если к тому времени удастся выжить, больше не будет спасения. Агрессивные кислоты мгновенно уничтожат мягкие ткани.

Подобный кошмар испытали на себе участники ликвидации аварии на ЧАЭС, которые прибыли к очагу радиации в первые часы.

Ранее стало известно, что к Земле мчится всесокрушающая боеголовка Нибиру.