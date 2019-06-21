Доктор Комаровский объяснил, можно ли детям есть немытые ягоды

Ягоды с некоторых деревьев детям можно есть немытыми, сообщил Евгений Комаровский / Скриншот видео с instagram.com/doctor_komarovskiy

Врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский сообщил, что детям можно есть немытые ягоды с дерева, которое растет вдали от цивилизации и моется дождями — после приема в пищу такой ягоды с ребенком ничего страшного не произойдет.

Намного больше проблем может возникнуть из-за тотального мытья, чем из-за тотального немытья, написал эксперт на своей странице в Instagram.

По его словам, стоит мыть ягоды, растущие на дерева возле дороги, и ягоды, которые выросли на дереве, обработанном удобрениями.

"Если это дерево растет возле автомобильной дороги, если по этой улице в деревне носятся все время автомобили, и пыль лежит на этом дереве,… то я хочу, чтобы вы это помыли. Если регулярно используются удобрения, которыми все это побрызгали, я, конечно, категорически за то, чтобы это мылось", — отметил медик.

Ранее Евгений Комаровский поделился, что в Украине появилась иллюзия массовой болезненности детей. Доктор Комаровский полагает, что такая иллюзия возникла из-за привычки людей обсуждать детские болезни со всеми подряд.