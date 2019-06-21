Ученые выявили артериальное давление, наиболее опасное для жизни

Артериальное давление опасно в случае частых перепадов / Фото: newsru.co.il

Повышенное артериальное давление не так опасно для жизни человека, как его частые перепады.

Ученые Центрального медицинского института сердца США в результате ряда экспериментов пришли к выводу, что более подвержены риску смерти от сердечно-сосудистых заболеваний люди, у которых наблюдаются частые перепады давления на 30-40 пунктов на протяжении долгого времени.

Медики рекомендуют следить за артериальным давлением, которое часто колеблется. Они отмечают, что систолическое давление – это воздействие крови на стенки артерий при выбросе ее сердцем – обычно превышает атмосферное.

Читайте такжеУченые назвали улучшающий память овощАмериканская ассоциация кардиологов выявила, что нормальным считается давление в пределах 120 миллиметров ртутного столба. Повышенным называют давление с показателем выше 140.

Исследователи отмечают, что опасность несут перепады давления, а не его постоянные высокие отметки. Медики рекомендуют при частых колебаниях давления обязательно обратиться к специалистам.

Напомним, есть простой, но эффективный способ, как понизить высокое давление – просто выспаться. Причем спать нужно от шести до девяти часов в сутки.