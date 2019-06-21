Ученые выявили артериальное давление, наиболее опасное для жизни

Исследователи полагают, что угрозу несут частые перепады давления.
Повышенное артериальное давление не так опасно для жизни человека, как его частые перепады.
Ученые Центрального медицинского института сердца США в результате ряда экспериментов пришли к выводу, что более подвержены риску смерти от сердечно-сосудистых заболеваний люди, у которых наблюдаются частые перепады давления на 30-40 пунктов на протяжении долгого времени.
Медики рекомендуют следить за артериальным давлением, которое часто колеблется. Они отмечают, что систолическое давление – это воздействие крови на стенки артерий при выбросе ее сердцем – обычно превышает атмосферное.
Читайте такжеУченые назвали улучшающий память овощАмериканская ассоциация кардиологов выявила, что нормальным считается давление в пределах 120 миллиметров ртутного столба. Повышенным называют давление с показателем выше 140.
Исследователи отмечают, что опасность несут перепады давления, а не его постоянные высокие отметки. Медики рекомендуют при частых колебаниях давления обязательно обратиться к специалистам.
Напомним, есть простой, но эффективный способ, как понизить высокое давление – просто выспаться. Причем спать нужно от шести до девяти часов в сутки.