Домашняя виагра: ученые назвали продукт, который способен повысить потенцию

В целях профилактики проблемы потенции врачи советуют потреблять мужчинам кефир / Hyser

Врачи-сексологи назвали продукт, который способен поднять мужской потенциал, и есть практически в любом холодильнике.

В целях профилактики проблем с потенцией врачи советуют потреблять мужчинам так называемую домашнюю виагру - кефир.

Благодаря полезным компонентам, которые содержатся в кисломолочном продукте, а это витамины группы А и В, а также минералы и кальций, у мужчины вырабатывается мощная стимуляция эрекции, повышение либидо, улучшение качества спермы.

Если мужчина столкнулся с проблемами зачатия или бесплодием, специалисты настоятельно рекомендуют увеличить суточное потребление кисломолочного напитка вдвое, так как живые бактерии, находящиеся в свежем кефире способны стимуляции работы сперматозоидов.

Усиление выработки главного мужского гормона можно добиться при регулярном и каждодневном употреблении свежего кефира в рацион, не менее 500 мл с жирностью не ниже 2,5%. На перекус кефир можно потреблять в сочетании с сухофруктами, орехами или хлебцами. Как напиток его можно пить с вареньем либо сахаром.

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