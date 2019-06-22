Ученые выявили, как куркума помогает бороться с раком

22 июня 2019, 00:54

Исследователи проанализировали пользу куркумина в послеоперационном лечении.

куркума
Куркума останавливает рост раковых клеток / Фото: Instagram/spicemarket.com.ua

В США ученые в результате ряда экспериментов пришли к выводу, что лекарства на основе куркумина, основного ингредиента куркумы, успешно подавляют раковые клетки и способствуют развитию здоровых.

Как сообщает издание ACS Applied Materials and Interfaces, медики из Университета штата Вашингтон нашли эффективное послеоперационное лечение пациентов с остеосаркомой, наиболее распространенной формой онкологии.

Пациентов с раком кости часто лечат высокими дозами химиотерапии до и после операции, что вызывает сильные побочные эффекты. Ученые определили, что ингредиент куркумин обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, которые могут предотвращать в том числе и развитие различных форм рака.

"Мы хотим, чтобы люди знали о благотворном влиянии этих природных соединений. Биомолекулы, полученные из этих растительных продуктов, являются недорогой и более безопасной альтернативой синтетическим лекарствам", - отметили ученые.

Читайте такжеУченые выявили артериальное давление, наиболее опасное для жизниКуркума отлично усваивается в организме и быстро выводится. Поэтому ученые с помощью 3D-печать создали имплантаты из фосфата кальция, которые похожи на настоящие кости. Исследователи включили куркумин, инкапсулированный в молекулу жира, в такие имплантаты, что позволило обеспечивать пациентов нужным веществом постепенно.

Эксперимент показал, что клетки остеосаркомы уменьшились на 96% через 11 дней, а здоровые начали воспроизводиться быстрее.

"Это исследование открывает новую эру в трансплантологии, когда современные технологии 3D-печати сочетаются с безопасной и эффективной альтернативной медициной, которая может обеспечить лучший инструмент для пересадки костной ткани", - заключили ученые.

Напомним, наиболее часто применяемая в азиатской кухне приправа куркума способна облегчить головную боль и мигрень.

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США рак онкология Куркума
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