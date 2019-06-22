Специалисты NASA увидели на Марсе признаки жизни

Марс может быть населен микроорганизмами, выделяющими метан / The Financial Express

Ученые NASA с помощью марсохода Curiosity нашли в атмосфере планеты Марс газ метан в больших количествах, который можно назвать показателем присутствия жизни в данной местности.

Как сообщает The New York Times, исследователи без выходных обрабатывают информацию, чтобы сделать более глубокие выводы.

Сотрудники NASA запросили с Марса дополнительную информацию, чтобы найти подтверждение того, что на этой планете могут находиться живые микроорганизмы, способные вырабатывать метан.

Ученые отмечают, что метан разлагается быстро, значит, он был выделен совсем недавно. Его в атмосфере выявляли и раньше, но считали ошибкой приборов.

Американские ученые уже озвучивали гипотезу, что Марс мог быть населен организмами, но очень давно, примерно 4 млрд лет назад. Сейчас исследователи допускают, что микробные представители жизни могли скрыться под грунтом и продолжают свою деятельность.

Напомним, конспирологи нашли на Марсе гигантские "ворота", которые расположены в горах и могут быть культовым сооружением в честь Нибиру, которую также называют Планета Х и Планета 9.