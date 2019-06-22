Специалисты NASA увидели на Марсе признаки жизни

22 июня 2019, 23:17

На планете будут проведены дополнительные исследования.

Марс
Марс может быть населен микроорганизмами, выделяющими метан / The Financial Express

Ученые NASA с помощью марсохода Curiosity нашли в атмосфере планеты Марс газ метан в больших количествах, который можно назвать показателем присутствия жизни в данной местности.

Как сообщает The New York Times, исследователи без выходных обрабатывают информацию, чтобы сделать более глубокие выводы.

Сотрудники NASA запросили с Марса дополнительную информацию, чтобы найти подтверждение того, что на этой планете могут находиться живые микроорганизмы, способные вырабатывать метан.

Ученые отмечают, что метан разлагается быстро, значит, он был выделен совсем недавно. Его в атмосфере выявляли и раньше, но считали ошибкой приборов.

Американские ученые уже озвучивали гипотезу, что Марс мог быть населен организмами, но очень давно, примерно 4 млрд лет назад. Сейчас исследователи допускают, что микробные представители жизни могли скрыться под грунтом и продолжают свою деятельность.

Напомним, конспирологи нашли на Марсе гигантские "ворота", которые расположены в горах и могут быть культовым сооружением в честь Нибиру, которую также называют Планета Х и Планета 9.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

23:17
Специалисты NASA увидели на Марсе признаки жизни
22:49
"Упираемся в конфликт с Россией": эксперт пояснил перспективы атомной энергетики в Украине
22:23
"До Тбилиси всего 200 км": Кадыров напомнил взбунтовавшимся грузинам
21:54
Под Днепром горела электричка с пассажирами: шокирующее видео Видео
21:52
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Франции
21:18
Украинки завоевали 4 медали в самбо на Европейских играх
21:14
"СССР пытался скрыть треть войны": Вятрович раскритиковал скорбь 22 июня
20:39
Главные новости 22 июня: мажоритарщики Зеленского, прощание с Тымчуком, марш равенства и веерные отключения света
20:23
Подруга Алибасова подсовывала ему наркотики накануне отравления
20:08
Зантарая принес Украине второе золото Европейских игр
19:40
На Волыни задержали извращенца за развращение 5-летней девочки
19:13
Месть россиянам: в Грузии предлагают сделать бесплатные рейсы для украинских туристов
18:45
В Харькове соратник Порошенко подкупал избирателей лекарствами: полиция приняла меры Фото
18:30
Украинская дзюдоистка взяла первое золото Европейских игр Видео
18:22
Стало известно, где похоронили Тымчука Видео
17:53
В Грузии кафе взвинтили цены для россиян
17:27
Укрэнерго грозит веерными отключениями света из-за жары
17:00
Малосольные огурцы в пакете и в банке: быстрые рецепты хрустящих огурцов Фото Видео
16:35
Леся Никитюк рассказала о новой работе и "оживила" Сеть
16:23
Зинченко с известной ведущей устроил романтический отдых в Лос-Анджелесе Видео
16:13
Рандеву Зеленского и Трампа: Баканов изложил США ключевые позиции Украины
16:05
"Эпидемия насилия над детьми": петиция за химическую кастрацию педофилов набрала более 25 тысяч голосов
15:40
Порошенко во всеуслышание предложил Зеленскому свое плечо Видео
15:15
Как правильно варить гречку в кастрюле, в мультиварке и в микроволновке: рецепты Фото
14:53
В Крыму появятся города-призраки — эксперт Видео
14:23
Известный нигерийский футболист перенес инфаркт
14:07
"Печаль": Епифаний оценил последствия для ПЦУ из-за возможного выхода Филарета Видео
13:38
В России зарубили целую семью
13:15
Вареники с клубникой: "бомбовские" рецепты пышных вареников на пару Фото
13:08
Синоптик спрогнозировала ослабление жары в Киеве: названа дата Видео
12:41
Жена вратаря Динамо показала знойное тело
12:38
В Крыму произошла смертельная авария с участием трех авто
12:20
"Три года был всадником на соревнованиях": суд заставил ЦИК зарегистрировать беглеца Онищенко
12:13
"Ни войти, ни выйти": в Киеве сегодня вечером закроют несколько станций метро Видео
11:48
Жена Бари Алибасова угодила в больницу Видео
11:46
"Зверь с Востока" умирает: Валуев откровенно заявил, что не может победить опухоль
11:24
"Почетный караул, много венков": стало известно, как прощались с Тымчуком Фото Видео
10:43
Изменяют направо и налево: названы самые неверные знаки Зодиака
10:42
"Варфоломей в шоке": у Епифания отбили атаку Филарета на монастырь
10:17
Как и когда пройдет гей-парад в Киеве 2019 и при чем тут Зеленский Видео
10:08
Российская спортсменка погибла во время тренировки
09:56
Кубок Америки. Чилийцы дожали Эквадор Видео
09:52
Главный штамп о Великой Отечественной войне и ошибка Менделеева мнение
09:04
День молодежи 2019: куда пойти в Киеве и как весело провести этот день
08:48
Кравчук ткнул носом Зеленского в грубую ошибку
08:27
Итоги пятилетки Порошенко мнение
08:25
Разгул педофилии: в Запорожье 52-летний одержимый подонок изнасиловал 12-летнюю девочку
08:00
"Майдан" в Грузии: протестующие сцепились с полицией
07:45
Седокова без трусов переборщила с провокационным сэлфи
07:33
Сивохо, Юзик, Дубинский: обнародован полный список мажоритарщиков партии Зеленского
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять