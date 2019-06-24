Ученые рассказали, какую опасность гаджеты несут для секса в парах

Секс и гаджеты. Иллюстративное фото / KyKyRyzO

Доступность полного набора современных технологий в любое время дня/ночи благодаря смартфонам превращает их в главного врага сексуальной жизни пар.

Такое мнения придерживается известный голландский сексопатолог Бьянкя ван Мурст. Его она основывает на исследовании, в котором участвовали люди в возрасте от 25-ти до 35-ти.

Согласно данным ван Мурст, 60% представителей такой возрастной категории в спальне предпочитают возиться со смартфонами - вместо того, чтобы заняться сексом.

Читайте такжеМедик рассказала, как легко и правильно "раскрутить" партнера на сексПричем, по данным ученой, более старшие люди, наоборот, откладывают самртфоны ради секса.

В целом же, сексологи всего мира "давно бьют в тревожный колокол" из-за сложившейся ситуации. Да и интернет-сайты полны комментариев в духе: "В нашей спальне муж засаживает разве что кабель зарядки в разъем гаджета". Сексопатологи рекомендуют оставлять гаджеты вне спальни. Такой запрет позволит людям общаться между собой и не отвлекаться.

Напомним, ранее врачи рассказали о том, как можно поправить здоровье постоянным сексом. До этого психолог объясняла, почему женщины любят секс.