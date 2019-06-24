Ученые выявили в морепродуктах вещество, вызывающее рак

Пластик чрезмерно загрязняет водоемы планеты / euronews.com

Ученые в результате ряда исследований пришли к выводу, что содержащийся в водоемах пластиковый мусор попадает в организм человека через употребление морепродуктов.

Специалисты из Института океанологии имени Ширшова РАН считают, что мусор со временем распадается на микроскопические частицы, попадающие в организм рыбы, а также других обитателей морей и океанов.

Исследователи выявили взаимодействие пластикового мусора в морепродуктах с учащающимся развитием онкологических заболеваний у людей.

"Мелкие частицы пластика (микропластик размером менее 5 миллиметров) имеют очень специфические физические и динамические свойства, изменяющиеся со временем, проведенным в окружающей среде, и считаются наиболее опасными, поскольку способны попадать в организм человека через моллюсков и рыб", - заявили авторы исследования.

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Отмечается, что микрочастицы не выводятся, а накапливаются в организме человека. Это провоцирует нарушение репродуктивной функции и развитие онкологии.

По словам экспертов, проблема загрязнения водоемов на планете приобрела угрожающие масштабы. Пластиковый мусор в водоемах несет опасность для их обитателей, людей и окружающей среды.

Напомним, ученые утверждают, что лекарства на основе куркумина, основного ингредиента куркумы, успешно подавляют раковые клетки и способствуют развитию здоровых.