Врачи рассказали, безопасно ли заниматься сексом с беременными

Иллюстративное фото / Krasotka - Postimees

Известное убеждение, бытующие среди многих дам, по поводу того, что секс на поздних сроках беременности вреден и может вызвать преждевременные роды — имеет мало общего с реальностью.

Соответствующее сообщение опубликовали эксперты портала Cosmo со ссылкой на врачей. По их данным, благодаря сперме, "впрыскиваемой" беременной во время полового акта, повышает уровень в организме простагландинов, которые, в свою очередь, размягчают шейку матки. Что и облегчает бремя.

Читайте также"Маска беременности": первые признаки беременности и как узнать, когда рожатьДалее, несмотря на то что во время оргазма женское тело вырабатывает гормон окситоцин (стимулирующий схватки). Аналогичная ситуация происходит и в случае, когда партнер стимулирует соски партнерши. Однако если тело женское еще не готово рожать, ничего не произойдет.

Пренебрегать дамам сексом во время беременности стоит только в том случае, если гинекологи категорически предупреждают о риске преждевременных родов. Просто потому, что с таким диагнозам любые лишние движения вообще запрещено совершать.

Напомним, ранее врач назвала условия, при которых беременным нельзя заниматься сексом. До этого Медики рассказали, в каких позах можно заниматься сексом с беременными.