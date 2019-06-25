Как легко и просто "разкочегарить" мужчину в постели: эксперты дали совет

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Довольно часто проблемы интимного толка в парах возникают просто потому, что мужчины забывают завет Ивана Дорна - мол "Не надо стесняться", и открыто не обсуждают свои желания.

Эксперты портала Cosmo опубликовали список мужских сексуальных желаний, в которых они боятся признаться партнершам.

№1. Заниматься любовью медленно и торжественно. Многие мужчины думают, что интим − в первую очередь бешеная долбежка в погоне за оргазмом. Хотя медленное и чувственное "возделывание" женского лона никак не меньший эффект дает.

№2. Четко озвученное подругой желание секса. Несмотря на репутацию сексуальных вандалов, которые всегда готовы и всегда хотят интима, многим мужчина охота почувствовать себя желанными и, чем черт не шутит, даже иногда быть соблазненными.

Читайте такжеЖенские слова, которые гарантированно испортят мужчинам секс3. Сильно крикнуть во время секса. Довольно часто мужчины сдерживают себя и, даже если очень завелись от полового акта, лишь едва слышно постанывают, вместо того, чтобы закричать подобно Тарзану [герою романов Э. Р. Берроуза, а не мужу Н.Королевой - Главред] в брачный период.

4. Участвие партнерши в процессе. Много мужчин хотят, чтобы женщина ловила ритм движения пениса в себе, двигаясь в такт, а также смотрела пристально в глаза.

5. "Скажи не молчи". У мужчинах, к сожалению, в трусах не спрятан прибор для чтения мыслей в стиле Алисы Селезневой. Соответственно, если дамы будет молчать по поводу того, что ей нравится/хочет/не устраивает, то угадать это они не смогут никак.

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