Сексоголизм - не шутка: врач рассказал, почему у людей случается зависимость от секса

Сексоголизм / TrueTest

Зависимость от секса (она же сексоголизм) – навязчивое, и в большинстве случаев неконтролируемое стремление, к удовлетворению интимных потребностей, причем, как ни парадоксально, часто приносящее минимум удовольствия.

Об этом сообщает портал Здоровье 24 со ссылкой на сексолога Алексея Вилкова.

По его словам, сексоголизм давно рассматривается специалистами наравне с другими зависимостями – от алкоголя, от наркотических веществ, от пищи, от азартных игр. Причем в последние несколько десятилетий, благодаря максимальному опрощению общественной морали и расцвету общества потребления, сексоголиков становится все больше и больше.

Группа риска сексоголизма

На данный момент больше всего сексуально зависимых насчитывается в среде 30-40-летних мужчин. А вот сексуально зависимые женщины гораздо чаще − от 20-ти до 30-ти лет, причем одинокие, с неустроенным бытом и финансовые проблемы.

Причины сексоголизма

Как утверждают медики, главная причина возникновения зависимости от секса лежит в плоскости постоянной тревоги, требующей выхода и успокоения. Причем если кто-то использует различные способы борьбы с ней, стараясь не зацикливаться на тревоге, то люди из группы секс-риска сосредотачиваются исключительно на интиме. Мол, иначе никак не получишь разрядки и получения окситоцина − гормона радости и счастья.

Напомним, ранее психолог пояснила, почему женщины любят секс. До этого врачи рассказали, как можно поправить здоровье постоянным сексом.