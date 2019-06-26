Ученые рассказали, как у мужчин с годами изменяется тяга к сексу

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Вместе с прожитыми годами мужская сексуальность меняется, что называется, решительно и бесповоротно.

Соответствующее сообщение было опубликовано в западных специализированных СМИ.

По данным экспертов-сексологов, мужскую сексуальность можно разделить на пять возрастных категорий.

20-летние "е*ари-террористы"

В юные годы гормон тестостерон бьет гейзером, поэтому таковые парни готовы к сексу всегда, везде и в разных вариантах. И поэтому "во все ворота" у них наблюдается неразборчивость в партнершах и эгоизм в постели.

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Приближаясь, по Данте, к половинному рубежу земной жизни мужчины стают гораздо более разборчивыми в сексе. И не стремятся поместить свой "корень" в первую попавшуюся девушку. Тяга к количеству половых связей заменяется стремлением к качеству.

40-летние с бесом в ребрах

На пятом десятке большинство мужчин часто ударяются во все тяжкие и ищут себе любовниц (желательно моложе). Ибо у них снова возникает тяга к экспериментам в сексе, а у их супруг - чаще всего нет. Но к потенциальным партнершам все равно остаются высокие требования.

50-летние глубоко не пашущие

Есть такой широко популярный стереотип − мужчинам на шестом десятке гораздо интереснее, например, пить пиво с друзьями в гараже. Но это не так. Возраст не так легко сбросить с плеч, но тестостерона еще хватает. Единственная проблема − как правило, с потенцией. Однако, с нынешним развитием медицины и фармакологии в большинстве случаев.

Напомним, ученые рассказали, почему мужчины перестают хотеть секса с женами.

До этого ученые рассказали, какие ошибки в сексе мужчины допускают чаще всего.