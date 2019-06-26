Ученые рассказали, как у мужчин с годами изменяется тяга к сексу

Несмотря на то, что некоторые дамы безапелляционно утверждают: "мужики − до седых волос кобели", ученые с ними не вполне согласны.
Вместе с прожитыми годами мужская сексуальность меняется, что называется, решительно и бесповоротно.
Соответствующее сообщение было опубликовано в западных специализированных СМИ.
По данным экспертов-сексологов, мужскую сексуальность можно разделить на пять возрастных категорий.
20-летние "е*ари-террористы"
В юные годы гормон тестостерон бьет гейзером, поэтому таковые парни готовы к сексу всегда, везде и в разных вариантах. И поэтому "во все ворота" у них наблюдается неразборчивость в партнершах и эгоизм в постели.
Читайте такжеТоп-5 фактов о сексе, которые должен выучить каждый мужчина30-летние степенные мужчины
Приближаясь, по Данте, к половинному рубежу земной жизни мужчины стают гораздо более разборчивыми в сексе. И не стремятся поместить свой "корень" в первую попавшуюся девушку. Тяга к количеству половых связей заменяется стремлением к качеству.
40-летние с бесом в ребрах
На пятом десятке большинство мужчин часто ударяются во все тяжкие и ищут себе любовниц (желательно моложе). Ибо у них снова возникает тяга к экспериментам в сексе, а у их супруг - чаще всего нет. Но к потенциальным партнершам все равно остаются высокие требования.
50-летние глубоко не пашущие
Есть такой широко популярный стереотип − мужчинам на шестом десятке гораздо интереснее, например, пить пиво с друзьями в гараже. Но это не так. Возраст не так легко сбросить с плеч, но тестостерона еще хватает. Единственная проблема − как правило, с потенцией. Однако, с нынешним развитием медицины и фармакологии в большинстве случаев.
Напомним, ученые рассказали, почему мужчины перестают хотеть секса с женами.
До этого ученые рассказали, какие ошибки в сексе мужчины допускают чаще всего.