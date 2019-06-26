Илон Маск назвал главную проблему человечества / Reuters

Основатель SpaceX Илон Маск заявил о главной проблеме человечества – и это не перенаселение планеты.

Так, Маск отреагировал на твит пользователя @engineers_feed в Twitter, в котором наглядно показано увеличение числа людей на Земле. По прогнозу ООН, к 2050 году население увеличится на примерно 1,6 миллиард человек.

По мнению Маска, не о количестве людей в более, чем 9 миллиардов сейчас стоит беспокоиться, а о их возрастном соотношении: к 2050 году число пожилых людей превысит количество молодых.

"Настоящей проблемой станет старение и сокращение населения мира к 2050 году, а не перенаселение. Демографическая структура с разбивкой по возрасту будет выглядеть как перевернутая пирамида со многими пожилыми людьми и меньшим количеством молодых", - отметил Маск.

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