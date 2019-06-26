Медики назвали продукты, которые жизненно необходимы для беременных / 1zoom.ru

Беременным женщинам и их будущим малышам жизненно необходимы вещества, которые содержатся в жирной рыбе и семенах льна.

В первую очередь речь идет о жирных кислотах омега-3, которые снижают риск депрессии для мамы, ребенку помогают набрать хорошую массу тела и улучшают развитие и функции его мозга. Среди прочего 85 грамм рыбы в ежедневном рационе мамы способны защитить малыша от развития признаков аутистического спектра.

Чтобы прийти к такому выводу, ученые протестировали почти 2000 мам и их детей с первого триместра беременности до 5-летнего возраста, пишет Medical Хpress.

Так что кушать беременным стоит:

лосося (лучше дикого);

форель;

сардины;

анчоусы;

мидий.

Однако в статье отмечается, что речь идет о рыбе, выращенной на ферме. Дело в том, что категорически нельзя есть беременным сырые продукты – и ту же рыбу, мидии в том числе: океаническая рыба накапливает в себе ртуть, а в мякоти встречаются болезнетворные, вызывающие смертельно опасный ботулизм. Так что лучше с фермы и никаких суши – исключительно те продукты, которые прошли термическую обработку.

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