Эксперт рассказала, в какое время суток лучше всего заниматься сексом

Секс / 7sisters

Самое подходящее время суток для занятий сексом − не вечер и не утро, а приблизительно 15.00.

Соответствующее сообщение было опубликовано на портале Cosmo со ссылкой на эксперта по гормонам Алису Витти.

По ее словам, несмотря на то, что мужчины чисто физиологически лучше готовы к сексу утром (из-за тестостеронового подъема), более эмоциональными и нежными они стают после полудня (из-за эстрогенового пика).

"Это может казаться нелогичным, учитывая, что всплеск тестостерона приходится на утро у мужчин, но комбинация по‑прежнему высокого тестостерона и эстрогена делает мужчин более внимательными в сексе", − утверждает Витти.

Напомним, ранее В США жена во время секс-игр запихала мужу в задний проход освежитель воздуха. До этого ученые опровергли главный миф насчет поведения женщин во время секса.